مباحثات بين السودان واستونيا بالخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يجري وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية إستونيا بول تيسالو بالخرطوم اليوم “الثلاثاء”، مباحثاتٍ حول العلاقات مع السودان، والآفاق المستقبلية للتعاون على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.

ووصل تيسالو البلاد صباح اليوم يرافقه وفد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاستونية.

ويتوقع أن يجري تيسالو مباحثاتٍ مع وزير الدفاع ووزير الدولة بالخارجية ومدير عام جهاز المخابرات العامة.

وتهدف الزيارة كذلك، للوقوف على تطورات الأوضاع السياسية والإجتماعية بالسودان بعد نجاح الثورة السودانية، ومناقشة سبل دعم قضايا السودان داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، وتجديد دعم حكومة إستونيا للسودان وحكومته الانتقالية. باج نيوز المادة السابقة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يفرض حميدتي على (عشرة ونسة) بالقانون المقالة القادمة السودان.. رفع الدعم الجزئي للمحروقات في مارس المقبل

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