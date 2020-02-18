نانسي تغني مع وائل جسار في مهرجان الفجيرة

الخليج 365 :

اختار مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الفنانة نانسي عجاج، ضمن مجموعة من نجوم الغناء العربي لإحياء ليالي الدورة الثالثة للمهرجان التي تنطلق مساء يوم 20 فبراير الجاري، بعرض فني ضخم على كورنيش الفجيرة ويستمر المهرجان “8” أيام متواصلة من العروض المسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية من مختلف قارات العالم، إضافة إلى فنون شعبية من دولة الأمارات العربية المتحدة.

ويشارك في إحياء الأمسيات الغنائية بحسب صحيفة آخر لحظة الفنانين محمد عبده، عبد الله بالخير، حسين الجسمي، عاصي الحلاني، وائل جسار، والفنانات احلام، شيرين عبد الوهاب، وستطل نانسي على جمهور المهرجان مساء يوم 26 عبر حفل ساهر بمشاركة الفنان اللبناني وائل جسار.

اختيار نانسي وجد تفاعلاً كبيراً من السودانيين بدولة الأمارات وقد أعلنت مجموعات منهم عن استقبال كبير لها بمطار ابوظبي.