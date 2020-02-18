شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت نجمة قناة النيل الأزرق الريان الظاهر عن حصولها على هدية جميلة عبارة عن قمصان عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة أثناء تواجدها بمدينة دبي والتي سافرت لها لتقديم الحفل الغنائي الذي أحيته المطربة ميادة قمر الدين والفنان محمد بشير أمسية يوم عيد الحب الجمعة الماضية. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد نشرت المذيعة الملقبة بحسناء الشاشة الزرقاء صور الهدايا على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. Advertisements وكتبت الريان المعروفة بحبها وتشجيعها للنادي الملكي ريال مدريد (هنري الرائع.. مبسوطة شديد باللقاء الجميل والتيشيرت الملكي وبقية الحاجات السمحة مطقمين للمرة التانية). أصدقاء ومعجبي الريان قدموا تفاعلوا مع الهدايا وعبروا عن انبهارهم بها وأكدوا لها أنها تستحق أجمل الهدايا لتعاملها الراقي وذوقها الرفيع مع الأصدقاء والمتابعين والمعجبين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حسناء النيل الأزرق تحصل على قميص النجم العالمي كرستيانو رونالدو مطبوع عليه اسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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