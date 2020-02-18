الخليج 365 : شهد سوق الخضروات بالخرطوم ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار الشيء الذي ادى الى عزوف الكثيرين عن الشراء بعد أن بلغ قرن الشطة الخضراء جنيها وتباع عشر حبات داخل كيس نايلون صغير بعشرة جنيهات وبلغت حبة الليمون الواحدة خمسة جنيهات وربطة الخس خمسين جنيها والبقدونس ثلاثين جنيها. ولم يكشف التجار عن أسباب واضحة لتلك الزيادات التي تزداد يوما بعد الآخر عدا كيلو الطماطم الذي بلغ عشرين جنيها فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع غير مسبوق في سوق الخضروات..قرن الشطة بـ(جنيه) وحبة الليمون خمسة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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