مبارك الفاضل يشن هجوماً عنيفاً على أحزاب البعث والحزب الناصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، إن رئاسة مجلس الوزراء يسيطر عليها الآن مجموعة من المفصولين سابقاً من الحزب الشيوعي. وشن الفاضل لدى استضافته في برنامج العاشرة صباحاً بقناة الخرطوم هجوماً عنيفاً على أحزاب البعث والحزب الناصري، وقال إنها تفرض سيطرتها على قوى التغيير، واتهمها بتسييس العدالة ومحاولة السيطرة على النيابة العامة والقضاء، وعن ملف السلام، قال الفاضل إن الحكومة ليس لديها تصور للسلام وعدم معرفة قواعد الحكم وضعف الخبرة السياسية وعدم وضوح صلاحيات الأجهزة وصلاحيات المفاوضين أضر كثيراً بملف التفاوض واصفاً كثيراً من المشاركين في إدارة هذا الملف بالناشطين السياسيين الذين يظنون أنهم يشاركون في أركان النقاش بالجامعات والمعاهد ويسعون فقط إلى الظهور الإعلامي والسبق الصحفي، قائلاً إن ما يحدث هذه الأيام يفتقد للبوصلة السياسية ويعد ضياعاً للوقت.

آخر لحظة