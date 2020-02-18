تعرّف على أسعار المحاصيل بسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أسعار المحاصيل بسوق القضارف ليوم أمس، حيث سجل سعر السمسم 45 كيلو 4600 جنيها وبلغ سعر الدبر 5520 جنيها للأردب كأعلى سعر وأدناه 5500 جنيها وبلغ أعلى سعر للفتريتة 5320 جنيها للأردب وأدناه 5300 جنيه وسجل أعلى سعر للـ (صفراء) 5150 جنيها للأردب وأدناه 5120 جنيها . وسجل أعلى سعر للمقد 5620 جنيها للأردب وأدناه 5600 جنيها ، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 5170 جنيها للأردب وأدناه 5150 جنيها وبلغ أعلى سعر للتترون 5320 جنيها للأردب وأدناه 5300 جنيه . فيما بلغ أعلى سعر لودباكو 5420 جنيها للأردب وأدناه 5400 جنيه وبلغ أعلى سعر للدخن 7750 جنيها للأردب وأدناه 7700 جنيه .

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