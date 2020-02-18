بسبب الوقود..إرتفاع غير مسبوق في مواد البناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضربت أزمة الوقود وارتفاع الدولار أسواق مواد البناء، التي شهدت زيادات جنونية، وتضاعفت أسعار الاسمنت لنحو (100%)، ووصل الطن من أسمنت عطبرة (19.500) بدلاً نن (10) آلاف جنيه الأسبوع الماضي.

ورصدت جولة لـ(الصيحة) بسوق السجانة أمس، تهاوي القوة الشرائية بأكثر من (50%) بحسب التجار، وقال صاحب محل للاسمنت وحديد التسليح، إن طن الاسمنت ققز إلى (19.500) جنيه، وأضاف أن طن حديد التسليح ارتفع إلى (67- 69) ألف جنيه حسب المقاسات، وقال إن سبب الارتفاع يرجع لزيادة تكلفة الترحيل بسبب أزمة الوقود، وتدني قيمة الجنيه مما يرفع تكلفة الإنتاج للمصانع، وقطع بأن السوق يشهد ركوداً غير مسبوق بسبب الزيادات الجديدة.