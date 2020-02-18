صحيفة أمريكية: رفع الدعم في مارس وإطلاق حزم للشرائح الضعيفة

الخليج 365 :

كَشَفَت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية، عن اتفاق بين وزارة المالية السودانية وواشنطن للترتيب لإطلاق نظام البطاقة الذكية توطئة لإنفاذ حزم رفع الدعم عن المحروقات مطلع مارس المقبل.

وقالت الصحيفة، إنّ المالية ستُطبِّق نظام التحويلات النقدية للشرائح الضعيفة بالتزامُن مع الرفع الجزئي للمحروقات بدايةً من مارس المقبل، وأرجعت عزم السودان رفع الدعم السخي لإنهاكه الميزانية العامة وتشجيعه للتهريب بسبب انخفاض أسعار المحروقات مُقارنةً بأسعارها في دول الجوار السوداني، وأوضحت أنّ وزير المالية إبراهيم البدوي كشف في وقتٍ سابقٍ أنّ العُقُوبات الأمريكية أعاقت الجُهُود المبذولة لإعداد البطاقات الذكية لنظام الدعم الذي تَمّ إصلاحه، وأن البنوك الدولية كانت مُتردِّدة في استئناف التحويلات للسودان بسبب إدراجه في قائمة الإرهاب وإنّ السودان طَلب إلى الولايات المتحدة دخول “سيتي بنك” إلى البلاد، وتمكين استخدام البطاقات الذكية وبطاقات الهوية لإدارة التحويلات النقدية.