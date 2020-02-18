الدولار يتجاوز الـ(104) في معاملات أسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار بيع الدولار تراوحت ما بين (104- 105) جنيهات في تداولات بداية الأسبوع، وأشاروا إلى أن هنالك حالة من التراجع الطفيف في أسعار بيع الدرهم الإماراتي إلى (28.55) مقارنة بـ(28.65) جنيهاً، وأوضح عدد منهم لـ(باج نيوز) أمس، أن أسعار شراء الدولار سجلت (102) جنيه، وسط تراجع طفيف في الطلب على النقد الأجنبي، وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العُملات بالأسواق الموازية خلال الأيام المقبلة نظراً لعدم وجود مبالغ من النقد الأجنبي لدى خزينة البنك المركزي من شأنها أن تقابل الطلب العالي على الدولار.