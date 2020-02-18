- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار بيع الدولار تراوحت ما بين (104- 105) جنيهات في تداولات بداية الأسبوع، وأشاروا إلى أن هنالك حالة من التراجع الطفيف في أسعار بيع الدرهم الإماراتي إلى (28.55) مقارنة بـ(28.65) جنيهاً، وأوضح عدد منهم لـ(باج نيوز) أمس، أن أسعار شراء الدولار سجلت (102) جنيه، وسط تراجع طفيف في الطلب على النقد الأجنبي، وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العُملات بالأسواق الموازية خلال الأيام المقبلة نظراً لعدم وجود مبالغ من النقد الأجنبي لدى خزينة البنك المركزي من شأنها أن تقابل الطلب العالي على الدولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتجاوز الـ(104) في معاملات أسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.