إقتصاديون: ٩٦٪ من العملة خارج النظام المصرفي

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الخليج 365 :
أعلن عدد من خبراء الاقتصاد تأييدهم لخطوة تغيير العملة السودانية، والتي طالب بها تجمع المهنيين أمس الاول، وأجمع اقتصاديون بأن الخطوة من شأنها أن تكشف حجم الفساد بالمؤسسات علاوة على قدرتها على اغلاق عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب ،بجانب تحديد حجم العملة خارج الجهاز المصرفي، وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ”الجريدة” ان٩٦٪ من حجم الكتلة النقدية موجودة خارج اطار النظام المصرفي، واعتبر ان خطوة تغيير العملة كان من المفترض أن تكون اولى خطوات الحكومة الانتقالية، لجهة أنها كانت ستكشف حجم الفساد وسط أفراد النظام السابق ومؤسساته.الجريدة
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