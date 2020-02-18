بالصورة ..وصول مدرب المريخ الجديد فجر اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل في ساعة متأخرة من فجر اليوم الثلاثاء المدرب التونسي الألماني امين المسلمي رفقة المعد البدني الألماني توماس مويير، وذلك لتولي المهام الفنية خلفا للمدرب جمال أبوعنجة وذلك بعد مفاوضات قادها رئيس النادي السيد آدم سوداكال ومن المنتظر أن يقدم النادي جهازه الفني خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال اليومين المقبلين.

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