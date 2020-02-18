مذيعة معروفة تشرع في فتح بلاغ ضد صحفي

كشفت مصادر مقربة من شروع المذيعة (أ) في فتح بلاغ ضد صحفي بسبب نشره لخبر على إحدى صفحات الصحف اليومية.
وبحسب صحيفة السوداني ، أكدت المذيعة ان الصحفي قام بنقل الخبر من قروب نسائي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك دون العودة لها والتحري عن مدى صحة الخبر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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