فرفور يرفض قبول (هدية) تجاوزت الـ(مليار جنيه).!

رفض الفنان جمال فرفور قبول هدية من إحدى معجباته تجاوز ثمنها المليار جنيه. وأكدت مصادر ان الهدية كانت عبارة عن مجسم مصنوع من الذهب وبعض العملات الأجنبية. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني ، ان فرفور طلب من المعجبة (الثرية) الاحتفاظ بالمجسم وقام بقبول جزء من هديتها وهو ألبوم به صور متنوعة له. الخرطوم( أخبار الخليج 365 )

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