رسوب كامل لطلاب الشهادة بمدرسة بالشمالية

التاريخ: 18-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة سجلت مدرسة الدبة الثانوية بنين بالولاية الشمالية رسوب كامل للطلاب في الامتحان التجريبي للشهادة السودانية، واحتلت المدرسة المركز الاخير في الترتيب بالمحلية. Advertisements وكشفت مصادر لصحيفة آخر لحظة عن عدم وجود أستاذ لمادة الرياضيات بالمدرسة، إلى جانب افتقادها للاستقرار الاداري، وأشار الى انه تم تغيير مدير المدرسة مرتين خلال هذا العام، وقال المصدر ان فترة المدير الاول شهدت توتراً ومناكفات بينه والمعلمين، وطالب المعنيين بالامر بالاهتمام بالمدرسة لعدم تكرار الرسوب في الامتحانات النهائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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