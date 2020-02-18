إجراءات أولية لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الابيض

التاريخ: 18-فبراير-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة كشف محمد عبدالمتعال جودة عضو التحالف الديمقراطي للمحامين، مسؤول الإعلام باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، اكتمال الإجراءات الأولية لتقديم المتهمين في قتل تلاميذ مدينة الأبيض إلى القضاء. Advertisements وقال جودة في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، إن مرتكبي الجريمة معروفون وهناك بينات متوفرة يتابعها محامو التحالف الديمقراطي بالأبيض، وأبان أن القضية تعرضت لعراقيل كثيرة. وقال جودة إن ما تبقى هو تحديد مواعيد الجلسة لبداية المحاكمات

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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