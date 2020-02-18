مصادر تكشف تفاصيل لقاء حزب الأمة القومي والعدل والمساواة

عقَد حزب الأمة، اجتماعاً رفيعاً مع حركة العدل المساواة، وقال مساعد رئيس الحزب لشؤون السلام بابكر أحمد دقنة، إنّ الأطراف اتّفقت على تكوين لجنة مُشتركة للوصول إلى رؤيةٍ تُحقِّق السّلام الشّامل والعَادل، وتسوقها لبقية القِوى السِّياسيَّة والحركات المُسلّحة لخلق سَلامٍ مُستدامٍ، ووُصف الاجتماع بالناجح، وقال إنّ هنالك رغبة وإرادة من كل الأطراف لتحقيق السلام في أقرب وقت.

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وكشف مساعد رئيس حزب الأمة للشؤون القانونية إسماعيل كتر بحسب صحيفة الصيحة، كشف عن لقاءٍ مع القائد عبد العزيز الحلو بَحَثَ القضايا محل الخلاف، وأوضح أنّ هدف اللقاءات تقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول لمنطقة وسطى للوصول إلى سلامٍ شاملٍ، وأكّد أنّهم التقوا أيضاً بقائد الحركة الشعبية شمال جناح عقار وعددٍ من الحركات، وأضاف بأنّ الحزب يريد المُساهمة الإيجابية في السلام، وقرّر دعوة الرئيس سلفا كير للعمل لحل الإشكالات بين الأطراف.

من ناحيته، قال أمين الإعلام، الناطق باسم العدل والمساواة، إنّ الاجتماع ناقش العلاقات المُشتركة بين التنظيمين وسُبُل دعمها وتطويرها وكيفية الدفع بالعملية السلمية في جوبا، وسُبُل تطوير وإصلاح تحالُف نداء السودان كتحالُف استراتيجي، إضافةً للعلاقة مع قوى الحرية والتغيير، كما تناول الاجتماع تعقيدات الوضع السياسي والمخاطر المُحدقة بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).