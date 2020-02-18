الطلاب السودانيون بـ”ووهان”: نعيش حالة من الذعر والخوف والترقُّب

التاريخ: 18-فبراير-2020
5 مشاهدة
وجّه الطلاب السودانيون بمدينة “ووهان” الصينية، نداءً للحكومة الانتقالية بسرعة إجلائهم، وأكدوا أنه لم يُصب أحدٌ منهم حتى الآن بفيروس “كورونا”، لكنهم ليسوا بعيدين عن الخطر في ظل تزايُد انتشار الفيروس.
وأكد رئيس رابطة الطلاب بـ”ووهان” أبو بكر محمد البابو بحسب صحيفة الصيحة، أنّ مُقاطعة خوبي التي تمثل “ووهان” حاضرتها مُغلقة تماماً، وأنّه ليس أمامهم خيارٌ غير إجلائهم عبر طائرة تبعثها الدولة، وكشف البابو أنّ أكثر الفئات تضرُّراً وسط المجموعة التي تبلغ (159) طالباً هم طلاب النفقة الخاصة، ووصف أوضاع الطلاب العزاب داخل مُجمّعات الجامعة بأنّها الأفضل مُقارنةً بالأُسر.
وقال أبو بكر: “نعيش حالة من الذُّعر والخوف والترقُّب”، وأضاف: “نعيش تحت ضغط رهيب جداً”، وشدّد البابو على أنّ مطلبهم الوحيد هو الإجلاء، وأوضح أنّ مُعظم الطلاب ابتعثتهم الجامعة، ووصفهم بالثروة القومية للبلاد، وانتقد التناوُل الإعلامي لقضيتهم، وقال إنّه تم على استحياءٍ، وإن بعضه مارس التشويش، وأكّد أنّ الرابطة على اتّصال بالبعثة في بكين، غير أنّ القرار بيد اللجنة الخاصّة بالإجلاء في الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الطلاب السودانيون بـ”ووهان”: نعيش حالة من الذعر والخوف والترقُّب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.