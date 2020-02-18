محاولة تفجير محطة وقود بالخرطوم

اقتحم‪ ‬سائق دراجة نارية محطة وقود شمال الخرطوم، وهدّد بتفجيرها مستخدماً (زناد) في موقف جنوني دفع عشرات السيارات للهروب من المحطة في ثوان، وتشهد الخرطوم أزمة خانقة في الوقود منذ فترة ليست بالقصيرة، وعادت مظاهر الصفوف أمام المحطات بكثافة، فيما لاحظ متابعون انفراجاً نسبياً للأزمة (الإثنين)‬.

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وبحسب صحيفة اليوم التالي ، قال شهود عيان إن الشاب اقتحم محطة وقود في منطقة الدروشاب شمال بحري، واقترب من (مسدس الماكينة) مطالباً بتعبئة (خزان) دراجته الأمر الذي اعتبره المصطفون تجاوزاً صريحاً في حقهم، وأضاف الشاهد أن النقاش احتدم بين الشاب وعامل المحطة وبعض المصطفين.

إلا أن الشاب أخرج “ولاعة زناداً ” من جيبه وهدد بإشعال النار، وزاد بأنه حاول الإشعال عدة مرات دون أن يرمش له جفن، في وقت فر فيه جميع سائقي السيارات الذين يقفون في الصف الأمامي وأخلوا المحطة في وقت وجيز، قبل أن تسيطر القوات النظامية على الشاب وتقتاده إلى قسم الشرطة‪.‬

الخرطوم(أخبار الخليج 365)