القوات المسلحة تصدر كشوفات تقاعد وترقيات للضباط

التاريخ: 18-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements صدرت قيادة القوات المسلحة أمس الاثنين كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات للضباط.

وطبقًا لبيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تلقت “السوداني” نسخة منه فإن الكشوفات تأتي بصورة راتبة بداية كل عام جديد وفقاً للوائح فرع شئون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة. وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية أضاف: شملت الكشوفات التي صدرت حالياً رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم مشيرًا إلى أن بقية الكشوفات ستتوالى لاحقاً.

وتابع: هذه الكشوفات مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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