الإمارات تتكفل بإجلاء السودانيين بطائرة خاصة من الصين

كشفت مصادر عن تكفل دولة الإمارات العربية المتحدة بترحيل الطلاب السودانيين العالقين في مدينة أوهان الصينية المنكوبة بفيروس “كورونا” ، وأعلنت عن تخصيص طائرة خاصة لنقل الطلاب من الصين الى مطار الخرطوم .

وقال المصدر أن دولة الإمارات أعلنت ذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين خاصة بعد أن أقرت وزارة الصحة السودانيين عدم تحديد موعد لإجلاء الطلاب السودانيين العالقين بالصين بسبب عدم إكتمال إجراءات تأخير الطائرة .

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وبحسب صحيفة المجهر ، كان أهالي السودانيين قد نظموا في أوهان الصينية وقفة إحتجاجية أمام وزارة الخارجية بالخرطوم ، وطالب المحتجون بالإسراع في إجراءات إعادتهم من المدينة المنكوبة بفيروس “كورونا” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )