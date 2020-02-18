والي الشمالية يكشف إجراءات لنزع معبر أرقين من عبدالباسط حمزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف والي الولاية الشمالية المكلّف اللواء الركن محمد حسن الساعوري، عن إجراءاتٍ لنزع معبر”أرقين” من الشركة المنفذّة، المملوكة لأحد متنفذي النظام البائد اقتصاديًا”عبد الباسط حمزة”.

ونوّه إلى أنّ المعبر لم يتمّ استلامه بصورة رسمية حتى الآن من الشركة المنفذة.

وقال والي الولاية الشمالية في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ المعبر لا يشرّف السودان وتنقصه كثير من الخدمات الأساسية لمستخدميه.

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وشدّد الوالي على ضرورة مراجعة العقد الذي بموجبه تمّ منح الشركة المنفذة.

وأفاد أنّ صاحب الشركة حاز مخصصات كثيرة، من بينها مسافة”كيلو متر” على جانبي طريق”دنقلا ـ أرقين” الذي يبلغ طوله”360″ كليو مترً، لفترة”43″ عامًا كمقابل لتشييد الطريق والمعبر بنظام”البووت”.

وأكّد أنّ المعبر حتى الآن لم يكتمل.