الحرية والتغيير: خلافنا مع البدوي حول سياساته ونهجه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت قوى الحرية والتغيير التفاصيل المتعلّقة بخلافها مع وزير المالية إبراهيم البدوي.

وذكر عضو اللجنة الاقتصادية عادل خلف الله في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء”، إنّ الخلاف حول سياسات البدوي ونهجه وليس خلافًا شخصيًا.

وأوضح خلف الله أنّهم مختلفون مع البدوي وسيظلّون معه حال مصى في ذات مساره.

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ونبهّ إلى أنّ الخلاف يتمحوّر حول المنهج والسياسات والتعصّب حول فكرة أنّ المدخل لتجاوز الأزمة الاقتصادية هو توفير اشتراطات الدائنين والممولين الدوليين تحت الصبغة التقليدية للبنك الدولي.

وزاد: سنظلّ مختلفين فيه غضّ النظر أنّه مطروح من أيّ قسم”.

موقع باج نيوز