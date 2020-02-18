الكشف عن 691 من السودانيين مسجونين في اربعة دول والسعودية وحدها 499 سجينا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج، عن 691 من السودانيين مسجونين في ثلاثة دول عربية، بالإضافة الي اريتريا، حيث يواجهون تهما مختلفة.
وسلمت اللجنة تقريرا لوزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، أوضحت فيه ان 499 سودانيا مسجونين لدى المملكة العربية السعودية، و89 اخرين مسجونين في الإمارات العربية المتحدة، وفي سلطنة عمان 8 سجين، بينما في اريتريا، يوجد فيها 95 سجين ويواجهون تهمًا مختلفة.
وبينت اللجنة وفقا لـ (سونا) انها ستقوم بزيارات ميدانية للدول التي يوجد بها سودانيون محبوسون ويواجهون تهما جنائية للوقوف على أحوالهم بالتنسيق مع الأجهزة العدلية في تلك الدول وتقديم الإسناد القانوني والحماية اللازمة لهم.
وكان وزير العدل نصر الدين عبد البارئ أصدر القرار رقم 113 لسنة 2019م قاضي بتشكيل لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان.
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