فنان سوداني مشهور يرفض قبول هدية مجسم ذهب من إحدي معجباته

الخليج 365 : رفض الفنان جمال فرفور قبول هدية من احدي معجباته تجاوزت المليار جنية وأكدت مصادر،عليمة ان الهدية كانت عبارة عن جسم مصنوع من الذهب وبعض العملات الأجنبية وزادت المصادر ان فرفور طلب من المعجبة الثرية بالمجسم وقام،بقبول هديتها الثانية. هي عبارة عن ألبوم به صور متنوعه له.

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