غارزيتو على أعتاب العودة لبيته القديم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مصدر مقرب من مدرب المريخ الاسبق، الفرنسي دييغو غارزيتو ان الاخير بات قريباً من العودة لتدريب ناديه السابق مازيمبي الكنغولي.

واشار المصدر الى ان الفرنسي تلقى اتصالات فعلية من بعض الشخصيات المحسوبة على النادي الكنغولي وذلك بغية التعاقد معه للعمل بالنادي خلال المرحلة القادمة.

وألمح المصدر الى ان عودة غارزيتو مرتبطة باجتماع ستعقده ادارة النادي الكنغولي لأجل الاتفاق وإعلان اسم المدرب الجديد. وحقق غارزيتو نجاحات عديدة مع نادي مازيمبي الكنغولي وقاده للحصول على دوري ابطال افريقيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية، وهو من الأسماء التي يوضع لها شأن كبير في ديار الغربان.

وارتبط اسم غارزيتو بالكرة السودانية حيث سبق له العمل مدرباً للهلال، قبل ان ينتقل الى المريخ ويعمل مديراً فنياً في العام 2014 وحقق الفرنسي نتائج مميزة مع الفرقة الحمراء في العام 2015، قبل ان يعود ويتم التعاقد معه من جديد في 2017 كذلك.