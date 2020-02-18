غرفة المستوردين تسحب عضويتها من لجنة اولويات الاستيراد

التاريخ: 18-فبراير-2020
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قررت غرفة القومية للمستوردين سحب عضويتها من لجنة مراجعة أولويات الاستيراد التي كونها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني مطلع فبراير.
وسببت الغرفة قرارها وفق خطابها لوزير الصناعة والتجارة امس بحسب صحيفة الصيحة لعدم الالتزام بالتوجيهات التي صدرت مما ترتب عليه ضرر بالغ للعضوية، من حيث استغراقها للزمن اضافة لالتزامات مالية وصفتها بالباهظة.
وأملت الغرفة الغاء القرار الوزاري رقم “7” لسنة 2020، واشارت لضرورة تكوين لجنة تضم الجهات المختصة واشراك الغرفة للخروج برؤية تتوافق مع روح التغيير. وكان عدد من الموردين اشتكوا من تباطؤ اللجنة في اجراءات التصديقات لفواتيرهم المقدمة، وحذروا من تسبب ذلك في ندرة بالسلع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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