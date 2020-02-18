عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مخرج سينمائي سوداني يرفض عرض فيلمه في إسرائيل

نقل أحمد هارون والسنوسي الى مستشفى رويال كير

اقتصاديون: (96%) من العملة خارج النظام المصرفي

الدار

مجهولون يقتلون إمام مسجد قبل صلاة الفجر بالأبيض

تفاصيل جديدة ومثيرة حول طفولة نتنياهو في الشمالية

النيابة تبحث عن علي كرتي

اكتمال الإجراءات الولية لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض

الشرطة تواصل تحرياتها حول مقتل شاب في طلمبة بنزين

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان لغة عربية للاساس والرياضيات الاساسية للثانوي

صوت الأمة

والي الشمالية يكشف للتيّار معلوماتٍ خطيرة حول معبر”أرقين”

وزير الإعلام:”ثلاثة” سيناريوهات لمحاكمة المخلوع أمام الجنائية الدولية

شقيقة الشهيد أحمد الخير للتيّار”: دوّنا بلاغاتٍ ضد جمّاع ومديري الشرطة والأمن بكسلا

العدل تتسلّم تقريرًا لـ691 سجينًا سودانيًا بالخارج

صوت الأمة

الحكومة: نقل المخلوع إلى لاهاي أو إخضاعه لمحكمة مختلطة

محاولة تفجير محطة وقود بالخرطوم

مجموعة تغتال إمام مسجد بالأبيض

عملية تبادل أسرى واسعة النطاق في اليمن تضم سودانيين

مطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية

الشفافية: أسعار الإنترنت في السودان تخالف المعايير الدولية

النيل الدولية

3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

النائب العام: ٩٠ مليون دولار أضرار معسكر اليوناميد

الحكومة والثورية يوقعان على تمديد التفاوض

اغتيال إمام مسجد بالأبيض

أخبار اليوم

علي ذمة فضائية عربية : وصول وفد من الجنائية الدولية للخرطوم.

وزير الاعلام يكشف عن خيارات الحكومة حول محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات الدولية.

المساهمون بشركة الصمغ العربي والمنتجون يطالبون بالاسراع في تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين.

مظاهرات طلابية بجنوب كردفان تتسبب في نهب وحرق عدد من المؤسسات بالقوز.

الوطن

قرارات مرتقبة لهيكلة الجيش وعزل الإخوان

جبريل إبراهيم: سنعارض تعيين الولاة والشارع موجود

حمدوك يطلب من بريطانيا تمويل مشروع معلوماتي

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آخر لحظة

قوة من العسكر والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة الوقود

العدل: (596) سودانياً بسجون الخليج

رسوب جميع طلاب الشهادة في مدرسة بالشمالية

اتجاه لسحب تراخيص المصانع المتعطلة بالجزيرة

الشعبي يستنجد بمنظمات دولية لإطلاق متهمي انقلاب الإنقاذ

السوداني

فرانسيس دينق يطلب مقابلة البشير

الكهرباء تعلن برمجة قطوعات جديدة

ضوابط تقنية لمنع تزويد العربات بالوقود من طلمبات متعددة

النائب العام يوجّه بإطلاق سراح مأمون حميدة

ساطع: قرار إيقاف السوداني غير موفق

الحكومة: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

“الفساد” تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

الصيحة

“الصيحة” تدخل المدينة الصينية الموبوءة وتحاور رئيس الطلاب السودانيين

ضوابط لمنع تزويد العربات من طلمبات متعدّدة خلال اليوم الواحد

علاج”بلهارسيا” يتسبّب في إصابة”45″ تلميذًا بالدبيبات”

قتل إمام وخطيب مسجد بمدينة الأبيض

غرفة المستوردين تسحب عضويتها من لجنة”أولويات الاستيراد

مدارس خاصة ترفض مشروع قانون التعليم الخاص الجديد

الشعبي يقترح تكوين حكومة غير حزبية لإدارة الفترة الانتقالية

ارتفاع غير مسبوق في مواد البناء

الحداثة

جلال السيد: أعوان النظام السابق ما زالوا موجودين في الأجهزة العدلية

دول حوض النيل تحدّد”84″ مشروعًا قابلة للتمويل

ارتفاع كبير في أسعار الذرة بولايتي سنار وجنوب كردفان

اتفاق بين”القضارف” وإقليم”أمهرا” الإثيوبي لمكافحة الأنشطة الإجرامية على الحدود

مصفاة الذهب تعلن جاهزيتها لقبول الخام من العملاء

اكتمال الإجراءات الأوليّة لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض

“الإمدادات الطبية” يطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية

“حمدوك”: توليت منصبي استجابةً لنداء الواجب

السوداني الدولية

مظاهرات عنيفة وحرق بعض المؤسسات الحكومة بجنوب كردفان

مرضى الصدرية بمستشفى الخرطوم يفترشون الأرض

“الشعبي” يتفق مع المهدي على مقترح حكومة جديدة بقيادة حمدوك

أبوصالح: السودان لا يملك استراتيجية للتطبيع مع إسرائيل

أسرة أحد شهداء ثورة ديسمبر منعتها ظروفها المادية من فتح بلاغ

بدء تنفيذ محطة مياه باسم شهيد في الفاو

مواطنون يشتكون من ارتفاع تعرفة المواصلات

الانتباهة

“الانتباهة” تكشف تفاصيل عن خلافات”التغيير” والبدوي

“691” سودانيًا في سجون عربية ودولة إفريقية

أعمال عنف في”الدبيبات” بسبب تطعيم التلاميذ

“الشعبي” يحذر قوى التغيير من التشاكس خوفًا من الانقلاب

مقتل”6″ معدنين في حريق بالبطانة

رياك مشار يصل جوبا للقاء سلفاكير برفقة”حميدتي”

المهدي: هناك أحزاب عبارة عن”حلاقيم” ومعظم مناشطها عبارة عن شراب”قهوة”