المكون المدني يستسلم لاهانات البرهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

استمرارا منه فى الدفاع عن #لقاء_العار وخطوته بالغة السوء المتمثلة فى اجتماعه ب # المجرمنتنياهو يواصل الفريق البرهان استخفافه بحلفائه وعدم اعتباره لمواقفهم فبعد ان سافر الى يوغندا دون التنسيق معهم أو حتى اخطارهم (بحسب كلام السيد وزير الاعلام واصراره على هذا الأمر ) ، وبعد تشخيص الجميع للموضوع بإنه تجاوز من الرجل للوثيقة الدستورية وانتهاكا منه لها يوجب استقالته أو استقالة الحكومة ولايمكن استمرارهما فى العمل سويا ولكن الرجل لم يستقل ولن يستقيل والمكون المدنى لم يحفظ ماء وجهه وبقى غير متحرج من خلافه المبدئى مع الفريق البرهان ومع ذلك لم ير البرهان أنهم يستحقون الاكرام والرعاية فذهب ينور الجيش ويستصدر دعمه وتأييده له ويحدث جهات مختلفة بمضيه قدما فى موضوع التطبيع بل انه يقول لوسائل اعلام محلية واجنبيه انه بصدد تشكيل لجان مختصة تعمل على تطبيق وتطوير التطبيع والصلح مع اسرائيل وصولا الى ماينشده وهو التطبيع الكامل مع العدو الصهيونى ، والفريق البرهان بهذا الكلام يواصل الغاءه لدور مجلس الوزراء ويصر على خرق الوثيقة الدستورية ويتحدث عن امر سبق له القول انه ليس من اختصاصه لكنه رغم ذلك يمضى فى اهانة حلفائه واتخاذ القرار غصبا عنهم ولايستطيعون ايقاف تجاوزاته ولايستقيلون ، وقد رأينا كيف ان الخبر عن مرور طائرة العدو الصهيونى بمجالنا الجوى مر دون ان يحرك المكون المدنى ساكنا مما يعنى أنهم استكانوا واستسلموا لقرارات الفريق البرهان الذى هو الان بمثابة قائد انقلاب عسكرى غير محدود أو مقيد الصلاحيات وليس شريكا فى السلطة محكوما باتفاقات ومعاهدات ووثائق ، والاكثر صعوبة على حلفاء البرهان والاشد عليهم قوله انهم يعارضون التطبيع مع اسرائيل جهرا ويوافقون عليه سرا مما يعنى انه يصفهم بالمنافقين الذين يخدعون شعبهم وجمهورهم وهذا سيؤدى الى فقدان الناس لثقتهم فيهم وعدم تصديقهم فى أى ادعاء يصدر عنهم ويمكن ان يتم تصديق البعض لكلام البرهان وذهابهم باتجاه تخوين المكون المدنى الذى ارتضى البقاء فى الحكم محتفظا بشراكتهم مع العسكر بقيادة الفريق البرهان رغم الاهانات التى وجهها لهم واستخفافه بهم.

ان قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين واحزاب اليسار والعروبيين المتحالفين جميعهم مع العسكر والمشكلين لهذه الحكومة يمرون بوضع حرج قد وضعهم فيه البرهان وارتضوه هم لانفسهم فالرجل يتهمهم جهارا نهار بالكذب والنفاق وهم سبق ان اتهموه بالكذب وتحدثوا عن تجاوزه للاتفاقات الاساسية ومع ذلك يستمرون معه فى الشراكة فلا هم نجحوا فى حمل الرجل على الاستقالة ولا احترموا انفسهم وحفظوا كرامتهم وفضوا الشراكة ودعوا جمهورهم للتظاهر ضد البرهان باعتباره قد استقوى بالجيش ومن خلفه امريكا والخليج ومضى فى ما يشبه الانقلاب العسكرى فهل تحترم القوى المدنية نفسها وتتخذ قرارا كريما ام يصدق عليهم وصف البرهان بالمنافقين ؟