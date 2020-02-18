دبي تواجه ظروفا اقتصادية قاسية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احد اكبر اسواق الشرق الاوسط وواحدة من كبريات محطات التسوق الدولية هى امارة دبي فى دولة الأمارات العربية المتحدة والتى نمت وازدهرت خلال الاربعين سنة الماضية بصورة مضطردة حتى بزت كبريات الاسواق العالمية واشتهرت بانها احد اهم المناطق الحرة فى منطقتنا ان لم تكن الاهم على الاطلاق ، وقد سعت امارة دبى الى اجتذاب الاستثمارات الدولية الضخمة وأصبحت مركزا للشركات الكبرى متعددة الجنسيات لذا وحفاظا على تميزها كمركز تجارى وواحة استثمارية مهمة عملت بقدر المستطاع على الابتعاد ما امكن عن تفاصيل العمل السياسى المباشر ولم تسمح للمواطنين ولا الوافدين باستغلالها كمركز لادارة الصراعات حيث يكثر الاستقطاب والاستقطاب المضاد وهو الأمر الذى يعنى ان تصبح المدينة بل عموم الامارة مركزا تجاريا ليس إلا خاصة وانها تعتمد فى نهضتها وقيامها وعمرانها على العمل التجارى لا النفط كما تفعل شقيقاتها اللائى يحظين بقدر وافر من الزيت الأسود لاتمتلكه دبى اذ تصنف بانها من الفقيرات فى هذا المورد ، ويعتبر العمل التجارى رئتها التى تتنفس بها واذا تعرضت لاى مخاطر فى هذا الباب فانها الاقرب للانهيار والاسرع وصولا إليه علما ان ذلك لو حدث سوف ينعكس سلبا على الاخرين لارتباط الجميع بمنظومة واحدة .

وبعد انغماس الأمارات فى العديد من الملفات الملغومة فان اقتصادها بدأ يتأثر اذ لعبت الحرب على اليمن والتوترات فى الخليج واضطراب الاوضاع فى العراق وعموم المنطقة كل هذه تسببت فى توجيه انذارات للاقتصاد الاماراتى وخافت بعض رؤوس الاموال من المخاطرة فى مدينة يهددها الجيش اليمنى وسبق لصواريخه ان طالتها ولو تكرر الأمر لهجرها المستثمرون علاوة على انها قريبة جدا من ايران التى لو ارادت ان تمحوها من الوجود لفعلت لكن الايرانيين لن يقدموا على خطوة كهذه رغم استقزازات الأمارات لهم وقد قال قائد عسكرى ايرانى يوما ان امريكا لو شنت عدوانا على بلاده من الأمارات فعلى الأخيرة ان تودع الازدهار الاقتصادى للأبد ، وهذا الكلام كفيل بحد ذاته فى جعل رؤوس الأموال تحسب الف مرة قبل اتخاذها قرارا حاسما بالبقاء فى الأمارات أو زيادة نشاطها فيها .

ومع ان اليمنيين لم يعاودوا الكرة وإن إيران لم تحتج الى الرد على امريكا فى الأمارات فان المؤشرات تدل على تسارع الاقتصاد الاماراتى فى خطواته نحو الاسفل ويتخوف المراقبون من وصوله الى نقطة الانهيار التى لو حدثت فان من الصعب انقاذه.

القطاع العقارى فى امارة دبى مثلا يعانى من انهيار واضح بحسب بيانات رسمية وصفت الأمر بالكارثة.

وبحسب هذه البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تهاوت الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 41 % على أساس شهري خلال يناير الماضي فقط.

هذا وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر.

وتستبعد مؤسسات دولية أن تشهد السوق العقارية في دبي نمواً قريباً، على الرغم من استضافتها معرض “إكسبو 2020” العالمي في أكتوبر المقبل، الذي يتوقع المنظمون له أن يشهد نحو 11 مليون زائر.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر الماضي، إن من المستبعد أن يُحسن المعرض الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في الإمارة.

وكان توقع تقرير صادر عن مؤسسة “استيكو”، إحدى أكبر شركات الخدمات العقارية في المنطقة، أن يشهد السوق العقاري في دبي إضافة نحو 50 ألف وحدة جديدة خلال 2020، في سوق متخمة بالأساس، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع أسعار التملك والإيجار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسليم نحو 31 ألف وحدة.

ووفق التقرير، فإن المعروض الجديد من العقارات في المدينة سيواصل النمو حتى 2021، على الرغم من دعوات أطلقها قادة ورجال أعمال في القطاع لوقف المشروعات العقارية الجديدة، من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وكان رئيس شركة داماك العقارية، حسين سجواني، قد حذر في تصريحات صحافية في أكتوبر الماضي، من أن تباطؤ القطاع العقاري قد يمتد إلى القطاع البنكي، مشدداً على ضرورة وقف المشروعات الجديدة حتى تستعيد السوق توازنها.

وتكبدت داماك خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم، مقابل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار درهم في 2018.

وقال رئيس الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، الأسبوع الماضي، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشياً مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعاً في العرض وتراجعاً في الطلب.

وتراجعت أسعار الشقق والفيلات خلال العام الماضي بما يراوح بين 13 و15 في المائة، وفقاً لمؤسسة “استيكو”، متوقعاً أن تتراجع أسعار العقارات القديمة خلال العام الجاري مع هبوط أسعار العقارات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل البنوك والمطورين العقاريين لاجتذاب عملاء جدد ودعم المبيعات.

ولم تقتصر الخسائر على داماك، بل طاولت الكثير من الشركات الكبرى، حيث تكبدت شركة الاتحاد العقارية خسائر بقيمة 218.8 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح قدرها 62.3 مليون درهم خلال العام السابق عليه.