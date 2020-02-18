الصادق المهدى: المطبعون واهمون وخونة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى تأكيد لمواقفه السابقة من التطبيع مع العدو الصهيونى جدد السيد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي اعتراضه على التطبيع وموضحا خطأ القائلين بان ذلك سبيل اصلاح الوضع الاقتصادى فى السودان .

والمعروف عن السيد الصادق المهدى معارضته للتطبيع مع العدو الصهيونى وقد انتشرت تصريحاته وكلماته ومقالاته فى هذا الجانب وهى ليست مواقف جديدة ، وإن كان السيد الصادق المهدى لايدعو الى ازالة اسرائيل بشكل كامل من الوجود وانما يرى إمكانية الوصول الى حل للنزاع العربى الصهيونى عبر ما يراها صفقة سلام عادل تحترم حق الفلسطينيين فى العودة واقامة دولتهم المستقلة ، نقول مع إن هذا الموقف يعتبر ضعفا واعطاء لاسرائيل ما لاتستحق واتباعا لسياسة الأمر الواقع والتعامل مع العالم بما يمكننا به حفظ بعض حقوقنا كما يقول متبنو هذا الرأى ، نقول مع إن هذا القول ضعيف ومهترئ لكنه حتما أفضل من مواقف المنبطحين المصرحين بسلامة موقف المطبعين مع العدو بوضعه الاجرامى العدوانى الحالى .

وموقف الصادق المهدى المعارض للتطبيع مع العدو الاسرائيلى ظل منشورا ومعروفا عنه ، ومؤخرا بعد خطوة البرهان المشؤومة و # لقاءالعار الذى جمعه ب #المجرمنتنياهو فى اوغندا وتبنى البرهان لمبادرة التطبيع وقوله انه أقدم عليه لتحقيق مصالح الوطن فان السيد الصادق المهدى عارض جهرة هذا الموقف المشين واوضح خطأ الذهاب نحو هذه الاتجاه ، وفى هذا الصدد نقلت وكالة الاناضول عن السيد الصادق المهدى قوله إن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان ، وأوضح المهدي في مقال له نشر بصفحة حزبه عبر فيسبوك بحسب (الأناضول) ان التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليا ولن يزيل العقوبات المفروضة عليه. وأضاف: من يقول إن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان فهو واهم. وأردف قائلاً: التعامل مع إسرائيل في ظل سلام عادل وارد ولكن التعامل مع إسرائيل في ظل صفقة القرن خيانة وطنية وقومية وإسلامية ودولية.

وهذا القول صريح من السيد الصادق المهدى فهو يرد على البرهان ومناصريه القائلين ان التطبيع مع اسرائيل يمكن ان يساعد البلد فى اصلاح اوضاعها الاقتصادية السيئة ولايتردد فى وصفهم بالواهمين وهذا وصف مهذب ويمكن قول عبارات أقوى منه ، لكن السيد الصادق المهدى لايجامل المهرولين للتعامل مع العدو من خلال #سرقةالقرن التى اعلن عنها الرئيس #الارهابىالبلطجى_ترامب التى عرفت بصفقة القرن ونرى السيد الصادق المهدى يصف هؤلاء المتماهون مع ترامب وصفقته المشؤومة بالخونة ويقول ان التعامل مع اسرائيل فى ظل صفقة القرن خيانة وطنية وقومية واسلامية ودولية وهذا أقوى كلام فى مهاجمة المطبعين الراضين بصفقة الفرن فليحذر البرهان ومن يمضى معه فى هذا الطريق الخاسر ان ينتقلوا من وصفهم بالواهمين الى الخونة وكفى بذلك سوءا.