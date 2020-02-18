(الصحة): ضعف رواتب الأطباء وراء الإهمال بمستشفيات الخرطوم

أكد المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان أن أكبر تحدٍ يواجه وزارته هو رداءة بيئة العمل وقلة رواتب الكوادر الطبية، مؤكدًا أن ذلك هو السبب وراء الإهمال الموجود بالمستشفيات الحكومية.

وقال “إن الكوادر تتهرب من العمل فيها لقلة أجورها وتبحث عن العمل في المرافق الخاصة بحثًا عن وضع مادي أفضل”.

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وأكد الفاتح أن العمل يجري حاليًا لمعالجة هذا الخلل الكبير لأجل النهوض بقطاع الصحة وإعادة ثقة المواطن في المرافق الحكومية.

وبحسب صحيفة السوداني ، كشف الفاتح عن البدء في تطبيق قرار إلغاء أيلولة المستشفيات الذي نفذته الحكومة السابقة، وقال إن مستشفى الخرطوم لم يعُد تابعًا لولاية الخرطوم كما كان في عهد الوزير السابق مأمون حميدة، وإنما أُعيدت تبعيته لوزارة الصحة الاتحادية بوصفه مستشفىً قوميًا وكذلك الأمر بالنسبة لمستشفى جعفر بن عوف للأطفال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )