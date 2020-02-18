فرانسيس دينق يطلب لقاء البشير بسجن كوبر

التاريخ: 18-فبراير-2020
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علمت مصادر إنّ المفكّر والقيادي البارز بدولة جنوب السودان فرانسيس دينق قد طلب لقاء من السلطات السودانية والسماح له بمقابلة الرئيس السابق عمر البشير بسجن كوبر.
وقال المصدر إنّ فرانسيس دينق قد طلب من رئيس المجلس السيادي الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان السماح له بمقابلة البشير.
واشارت صحيفة السوداني إلى أنّها لم تتحصّل على مزيد من التفاصيل بشأن طلب فرانسيس دينق.
وكان فرانسيس دينق قد طلب من الرئيس السابق عمر البشير إبان فترة حكمه السماح له بمقابلة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الموجود وقتها في المعتقل، وسمح له البشير وقتها بذلك.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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