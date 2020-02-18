وزير الدولة بخارجية جمهورية إستونيا يصل البلاد اليوم

التاريخ: 18-فبراير-2020
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يصل البلاد صباح اليوم الثلاثاء ، بول تيسالو ، وزير الدولة بوزارة الخارجية لجمهورية إستونيا يرافقه وفدٌ من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاستونية، وذلك لإجراء مباحثاتٍ حول العلاقات بين السودان وإستونيا والآفاق المستقبلية للتعاون علي المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.
وتهدف الزيارة أيضاً بحسب صحيفة السوداني، للوقوف على تطورات الأوضاع السياسية والإجتماعية بالسودان بعد نجاح الثورة السودانية، ومناقشة سبل دعم قضايا السودان داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي و تجديد دعم حكومة إستونيا للسودان وحكومته الانتقالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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