ياسر مزمل في الصدارة.. سباق الهدافين يشتعل في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعد فترة ركود اشتعل سباق الهدافين مجددا ووصل مهاجم الأهلي شندي ياسر مزمل إلى الهدف (11) بعد أن نال من شباك السلاطين بهدف قاتل منح به فريقه فوزا مستحقا هو الثاني للفريق في القسم الثاني من الموسم، ويأتي سيف،الدمازين ثانيا برصيد (10) أهداف ويطاردهما رمضان عجب صانع ألعاب المريخ برصيد (9) أهداف ومن ثم محمد موسى الضي برصيد (8) أهداف،سباق الهدافين سيشهد المزيد من التنافس في الفترة المقبلة التي ستشهد مباريات صعبة وقوية وربما يتخطى هداف النسخة الحالية حاجز العشرين هدفاً حال اجتهد لكون المباريات المقبلة ستكون كافية للوصول للرقم . المادة السابقة الكاردينال يصدر قرارًا مفاجئًا بشأن حوافز المباريات

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