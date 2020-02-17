الخليج 365 : أعلن رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال مضاعفة حوافز الفوز للفريق بنسبة”100%” في كلّ المباريات،وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأثنين”، إنّ دائرة الكرة ستصرّف كلّ اللاعبين وفق القرار الجديد للإدارة، وإنّه سيتمّ تسليمهم الحوافز المتبقية،وتجئ الخطوة قبل المباراة المرتقبة للفريق في بطولة الدوري الممتاز أمام الأمل عطبرة والمقرّر لها السبت القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يصدر قرارًا مفاجئًا بشأن حوافز المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.