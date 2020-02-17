حكم يتعرض لموقف محرج والشرطة تنقذه بأعجوبة

التاريخ: 17-فبراير-2020
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لم يستطع حكام مباراة الأهلي وحيدوب النهود بحسب اليوم التالى الخروج من إستاد القضارف عقب المباراة تحت حماية أفراد أمن الملاعب كما جرت العادة، بل تطلب إخراجهم من المباراة، الاستعانة بدفار الشرطة للدخول لأرضية الملعب ومن ثمّ صعود الحُكام لداخله وسط حماية مُكثفة من القوات الأمنية خوفاً من فتك الجمهور الغاضب على حكم بورتسودان هشام فضل،
وشهدت مجريات المباراة التي جرت عصر اليوم بين الأهلي القضارف وحيدوب النهود في المرحلة المشتركة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل احتجاجاً عنيفاً من لاعبي وإداري وجمهور الأهلي الذي هتف ضد الحكم بعنف بعد أن صرف هدفاً لمصلحة فريقهم، ولم ينتظر الحكم اكتمال الوقت المستقطع وأنهى المباراة قبل موعدها، وعقب صافرة النهاية اضطر الحكم أن يبقى في وسط الملعب وسط صيحات الجماهير التي ظلت متربصة بالحكم، مما تطلب دخول دفار الشرطة.
أدار المباراة طاقم تحكيم بورتسودان بقيادة هشام فضل أماسا من وسط الملعب وعزالدين حسن حماد مساعد أول ونواي كوة جابر مساعد ثاني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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