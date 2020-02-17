شاهد بالفيديو : شباب يحملون حماراً على أكتافهم في حفل بطريقة جنونية ويرقصون على طريقة طاسو !

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لحفل في إحد الأحياء الشعبية حيث قام مجموعة من الشباب بحمل حمار على أكتافهم أثناء الرقص مما جعل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفقون على أن ما حدث من المراحل البعيدة لعدم اللامبالاة لظاهرة عازف الاورغن عبد الرحيم الملقب (بطاسو ).

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أنتقد الكثير من المشاهدين الفيديو حيث قال البعض (قلنا عواليق نخليها) وقال آخر (ههه السبب طاسو يا ناس).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)