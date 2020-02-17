البرازيلي دوسل نتوس مديراً فنياً للمريخ وألماني مُدرِّباً للأحمال

قطع المريخ شوطاً بعيداً في الاتفاق مع البرازيلي دوسل نتوس لتولي مُهمّة الإدارة الفنية للأحمر في المَرحلة المُقبلة والعمل في منصب المدير الفني.

وبحسب الصيحة، فإنّ الإدارة فتحت خط مفاوضات ساخن مع المُعد البدني الألماني توماس مويير للعمل مُدرِّباً للياقة في الجهاز الفني الجديد.. وتوصّل المريخ لاتفاقٍ مع رمزي العرفاوي للتواجُد في الطاقم الفني المقبل، إلا أن تطوُّرات جديدة حدثت مساء أمس بعد أن نَشَبَ خلافٌ بين العرفاوي ومجلس المريخ على خلفية رفض التونسي العمل في منصب المدرب العام كون المفاوضات تمّت معه في بداية المطاف للعمل مديراً فنياً.. وتفيد معلومات مُؤكّدة بإجراء المجلس لاتصالات مكثفة مع العرفاوي لإقناعه بالحضور إلى الخرطوم والعمل ضمن الطاقم المعاون للمدرب البرازيلي، سيما وأنّ المريخ رتّب ليكون العرفاوي أول الواصلين إلى الخرطوم بعد أن حجز له للحضور فجر اليوم الاثنين.

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على صَعيدٍ مُتّصلٍ، أكمل المريخ اتفاقه مع التونسي أمين المسلمي للعمل مديراً رياضياً للنادي ومديراً للأكاديمية التي يتّجه الأحمر لإنشائها.. غير أنّ مصادر كشفت عن إمكانية تحوُّل مُهمّة المسلمي للعمل ضمن الطاقم الفني في ظل عدم حسم المُفاوضات مع كل الأسماء السابقة بشكلٍ كاملٍ في انتظار وضع النقاط على الحروف وحسم الأمور بعد وصول المدربين إلى الخرطوم.. حيث ينتظر أن يكون البرازيلي دوسل نتوس والتونسي أمين المسلمي أول الواصلين فجر غد الثلاثاء، على أن يتم إرسال الفيزا والتذاكر للمعد البدني الألماني خلال الساعات القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)