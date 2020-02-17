مبادرة لضبط انسياب الدقيق عبر الرقابة الإلكترونية

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : اقتصاد 6 مشاهدة طرحت روتانا للغلال بالتنسيق مع شركات الإتصالات مبادرة لضبط وانسياب الدقيق من المطاحن إلى المخابز عبر الرقابة الإلكترونية. Advertisements وأوضح د. نبراس الحسين محمد العضو المنتدب لـ(روتانا للغلال) بحسب سونا بأن المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية للشركة وإحكام آلية توزيع الدقيق عبر الرقابة الإلكترونية. في سياق متصل كشف النبراس عن رفع الطاقة الإنتاجية لروتانا للغلال من 1000 طن إلى 2200 طن ودخول عدد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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