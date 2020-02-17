بابكر سلك يكتب: تاااااني دي موش كورة

] إذا عدنا للقاء المريخ وهلال الفاشر. ] نلقى القصة كلها شوت شوت ساكت ولت وعجن. ] دي موش كورة. ] وفي بعض الأحايين كنا نشاهد أولاد الفاشر أكتر تنظيماً من أولادنا. ] وعندهم طريقة لعب محددة. ] حتى خلنا أن هلال الفاشر يلاعب مريخاً آخر غير مريخ السودان. ] هذه الهرجلة قصتها غريبة ومريبة. ] وخلت شكل المريخ بايخ جداً. ] فيا جهازنا الفني. ] ويا أولادنا. ] علاجات الضغط والسكري في البلد دي بقت سلعة نادرة جداً. ] حافظوا على صحتنا لا لأجلنا. ] ولكن لأجل أن نملأ مدرجات المريخ تشجيعاً بمحبة وفرح. ] بي طريقتكم دي. ] يوم تجوا كورة دورية حاتلقوا الإستاد خلا. ] الحكم الرابع ذاتو مابجي. ] المهم. ] البلد في حالة بناء ومرحلة مخاض صعب. ] علينا كشعب الصبر. ] وعليهم كحكومة تشكيل الاستراتيجيات مابين قصيرة المدى ومتوسطة ثم طويلة. ] فالشغل في الطويلة دي بضقلم رقاب الشعب جوعاً وعوزاً وكدراوية. ] في أشكال للدعم يجب رفعها برغم الظروف لمصلحة محمد أحمد المسكين المرفوع عنو الدعم. ] الخبز مثلاً. ] البلد دي الأفارقة والعرب العاربة والمستعربة والعرب المتسودنة (الله يجازيك يا عبدالله البشير) الفيها ملايين. ] ذنبنا شنو ندعم العيش لملايين الأجانب؟. ] يبقى العيش يدخل نظام التموين. ] المدعوم للسوداني فقط. ] وحتى السوداني إن أراد زيادة عليه بالتجاري والسعر الجاري. ] نجبر كل أهل الجشع على بيع منتجاتنا الوطنية الحياتية بأسعار محددة لانتركها لتضاربات السوق وجشع الناس. ] ودي ماصعبة. ] بقليل من الرقابة وشديد من العقاب بنضمن الحتة دي. ] أيها الناس. ] لجان المقاومة وحدها من يتحمل تبعات الرقابة والمراقبة منذ نجاح الثورة. ] لذا نجدهم هدفاً للرجعية وأعداء الثورة. ] وحتى نحمي لجاننا. ] مزيد من التنظيم والحصر. Advertisements ] فليس كل من هب ودب جدير بشرف الإنتماء للجان المقاومة. ] وعند عتبة لجان المقاومة ينبغي أن نخلع عباءاتنا الحزبية قبل الولوج. ] فالحصة وطن. ] ويجب أن نقضي على النفوس الضعيفة عن طريق قانون أو لائحة تردع من تضعف نفسه من أعضاء تلك اللجان. ] فالرشوة أضحت حلال في وطن فارق الحلال تلتين سنة وحلل الحرام بالتحليل. ] مع كامل ثقتي في أعضاء لجان المقاومة ونزاهتهم. ] المهم ] هل تعلم بأن كل مباراة إفريقية أو عربية بملعبنا تكون سبباً لتغريم المريخ بسبب الجدول الكاشف أمام السياج الداخلي وبسبب السياج غير اللائق وغير آمن ويشكل خطراً كبيراً على حفظ الأمن بالاستاد أثناء المباراة. ] ولا استغرب إذا كانت جملة الغرامات تفوق كلفة تغيير السياج هذا. ] الآن تجري عمليات تغيير السياج بآخر يكفينا شر لفت النظر والغرامة من الاتحادين الإفريقي والعربي. ] بالذات والخور العتيق أتقفل. ] وأزيدك من الشعر بيت. ] بدأ العمل بالمضمار. ] دائر مايدور. ] ما فرشات تفرش. ] ولانجيل صناعي يلزق. ] ولكنه مضمار بمعنى الكلمة. ] بالمناسبة. ] السياج قلفنايز. ] أيها الناس. ] إن تنصروا الله ينصركم. ] أها ] نجي لي شمارات والي الخرتوم. ] والينا. ] قالوا أتفقوا على الولاة الجايبنهم لينا. ] ياحليلك يا والينا. ] شلت كتير من همنا الفينا. سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بنحرس معاكم شبر شبر ولحظة لحظة شان مايرجعوا. صحيفة الانتباهة

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