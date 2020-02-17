معتمد الخرطوم يتفقد قسم الطوارئ بابراهيم مالك

وقف معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي برفقة مدير مستشفي إبراهيم مالك على الخدمات المقدمة بقسم الطوارئ بالمستشفي بإعتباره من أكبر المستشفيات التي تستقبل الحالات الطارئة والحوادث من الولايات والمحليات المجاورة للخرطوم،
و إطمان بحسب سونا على مستوى الخدمات المقدمة والإشكالات التي تواجه المستشفي من حيث تهيئة البيئة الخارجية للمرفق الصحي والتي تقع ضمن مسئوليات المحلية، و أشاد المعتمد بالدور الكبير الذي يقوم به مستشفى إبراهيم مالك بجانب المرافق الطبية الأخرى بالمحلية والتي تمثل حاضنة طبية لجميع أبناء .السودان .
وأعلن عن تبنيه ودعمه لجميع المشروعات التي تمكن المستشفي من أداء دوره بالشكل المطلوب بما يمكنه من استقبال جميع الحالات الواردة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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