التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements دعت شركة كهرباء السودان القابضة ومركز التحكم القومي المواطنين بأخذ التحوطات اللازمة لبدء العمل في برنامج تكثيف الجهود لعمليات الصيانة الدورية لمحطات التوليد الحراري استكمالاً لجهود وزارة الطاقة والتعدين للاستعداد لفصلي الصيف والخريف لتقليل نسبة الأعطال وضمان استقرار إمداد الكهرباء، وذلك في إطار تجويد العمل ومزيد من الشفافية . وبحسب سونا اعتذرت الشركة القابضة فى بيان لها عن نقص في التوليد الحراري قد يؤثر على استقرار إمداد التيار الكهربائي وبرمجة قطوعات خلال فترة الصيانة وتقدمت الشركة بالشكر للمواطنين على حسن تفهمهم وصبرهم لافتة إلى أن الصيانة تضطلع بها فرق فنية قادرة فى وقت وجيز على إنهاء مهامها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء تكثف عمليات الصيانة وبرمجة للقطوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.