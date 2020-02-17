محمد عبد الماجد يكتب: كوتشينة الوضع السياسي الراهن

(1)

• البرهان.

• لاعب لزميله.

(2)

• حمدوك.

• ورقه كله (صور).

(3)

• حميدتي.

• ورقه ما قدر تسميته.

(4)

• شمس الدين كباشي.

• كسر التربيعة..(طلع من اللعب).

(5)

• إبراهيم البدوي.

• رمى قريب غطا.

(6)

• مدني عباس مدني.

• رمى الغطا ذاتو.

(7)

• عمر الدقير.

• منتظر التوزيعة الجديدة.

(8)

• فيصل محمد صالح.

• جوكر بدون ورق.

(9)

• الشفيع خضر.

• مساك الورق الكبار.

(10)

• الصادق المهدي.

• نزول للمحافظة.

(11)

• إبراهيم الشيخ.

• مرق منها.

(12)

• غازي صلاح الدين.

• ورقه صغار.

(13)

• عبد الحي يوسف.

• شائل (دبل) كتير.

(14)

• نبيل أديب.

• تسميتو ما صحيحة.

(15)

• الطيب مصطفى.

• ما عندو فتوح تاني.

(16)

• دك قانوني.

• فض الاعتصام.

(17)

• صف البنزين.

• بوشه. Advertisements صحيفة الانتباهة

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