الطب العدلي: جهاز أشعة واحد بجميع المشارح وغياب تام للمعامل

قال عصام احمد علي الحسن مستشار الطب العدلي والأنسجة الإكلينيكية، إنه لا يوجد بجميع المشارح سوى جهاز أشعة واحد، وكشف أنه لا يوجد أي معمل بهذه المشارح، ويتم الاعتماد على معمل الأدلة الجنائية التي لا يوجد بها فحص للإنسجة والخلايا، الأمر الذي لا يساعد في عملية التشريح وتحديد أسباب الوفاة.

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وقال عصام بحسب اليوم التالى في حلقة من برنامج (لقاء اليوم) بقناة الخرطوم حول مؤتمر الطب العدلي الذي ينعقد بالخرطوم أمس (الأحد)، إن معظم الحالات التي وصلت المشارح خلال العام الماضي كانت لمجهولي الهوية مما جعلهم يفكرون في إنشاء مقبرة مخصصة لدفن مجهولي الهوية، وإنشاء مركز خاص لمجهولي الهوية ومركز للسموم، وإنشاء معامل وزيادة السعة الاستيعابية للمشارح بولاية الخرطوم، وأضاف بأن عدد المعينين في هيئة الطب العدلي جميعهم لا يتعدون الـ(35) شخصاً وهو عدد قليل جداً لا يفي باحتياجات العمل، مما يتطلب زيادة العدد إلى خمسة أضعاف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)