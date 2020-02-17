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عابدون يبحث مع سلاح المهندسين قضايا النظافة

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عابدون يبحث مع سلاح المهندسين قضايا النظافة

بحث والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون اليوم مع قائد سلاح المهندسين اللواء الركن صلاح عبد الرحيم حماد؛ بحسب سونا عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير منطقة المهندسين والأحياء المجاورة والشوارع الرئيسية بالتركيز على النظافة وكنس الشوارع وتشييد الانترلوك في جوانب الشوارع كشارع الأربعين وغيره من الشوارع.

من جهته أشاد والي الخرطوم بمشاركة القوات المسلحة في نفرة النظافة وأن هناك تعاوناً قديماً بين الولاية وسلاح المهندسين في حالات الطوارئ والحالات العادية ، مؤكداً استمرار هذا التعاون في النظافة وإصلاح الطرق.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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