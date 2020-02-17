عاجل.. وزير الإعلام: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

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الإثنين 17 فبراير 2020
كتب
وكالات
قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل صالح إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين. وأضاف صالح لرويترز ”أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية“.
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