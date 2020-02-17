الغربال يقود الاهلي في مواجهة وفاق سطيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن مدرب الاهلي بوعريريج تشكيلة مباراة اليوم امام الوفاق سطيف ويقودها اللاعب السوداني محمد عبد الرحمن والتي تلعب في بطولة الدوري الجزائري وكان الغربال قد احرز هدفا بديعا في مباراة العباس الاخيرة امام الاهلي.

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