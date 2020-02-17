تأجيل مباراة المريخ والسوكرتا

الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة بالاتحاد السوداني لكرة القدم لكفرووتر عن خطوة جادة من الاتحاد السوداني بتأجيل مباراة المريخ وحي العرب المقرر قيامها الجمعة بمدينة بورسودان ضمن مباريات الاسبوع الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وذلك بسبب اختيار ن8 من لاعبي المريخ ضمن منظومة المنتخب الاول الذي يستعد هذه الايام لخوض غمار مسابقة التصفيات الافريقية المرشحة لنهائيات الكاميرون 2021 وكان الاتحاد قد وجه لجنه المسابقات بتعليق مباريات اندية الممتاز في حالة اختيار فيلود لاكثر من لاعبين من فريق واحد المادة السابقة ملكة الظلام .. بالصور..عارضة أزياء من جنوب السودان تتحدى معايير الجمال المقالة القادمة الغربال يقود الاهلي في مواجهة وفاق سطيف

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