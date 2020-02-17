إخفاض اسعار جرام الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد سعر جرام الذهب اليوم الأثنين انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر عيار 21 شراء للجرام (تركي وكويتي وبحريني وسعودي) 5000 جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 4300 جنيه.

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