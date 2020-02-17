بصورة مفاجئة..إرتفاع أسعار الأسمنت إلى مستوى غير مسبوق

الخليج 365 : إرتفعت أسعار الأسمنت بصورة مفاجئة وبلغت مستويات غير مسبوقة بأسواق البناء والمغالق التجارية وسط إستياء كبير من قبل التجار.

ووصل سعر طن الأسمنت اليوم “الإثنين” إلى (20) ألف جنيه بواقع ألف جنيه للجوال الواحد.

وأشار تاجر مواد البناء ربيع عبد الله، إلى إرتفاع كبير لأسعار مواد البناء بصورة عامة لاسيما الأسمنت الذي وصف أسعاره بالطفرة الكبيرة.

وأوضح عبد الله لـ(باج نيوز)، أن سعر الطن اليوم وصل (20) ألف جنيه مقارنة بـ(18) ألف جنيه ليوم أمس.

وأرجع إرتفاع الأسعار لعدم توفر الجازولين والفيرنس للمصانع، مع توقف مصنع بربر للأسمنت لإجراء عمليات الصيانة، وسط أنباء بالإعلان عن توقف مصنع الراجحي للأسمنت وسحبه من السودان. المادة السابقة علي بلدو : نساء السودان اﻷكثر اكتئابا و(تعاسة)! المقالة القادمة إخفاض اسعار جرام الذهب بأسواق الخرطوم

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